Wiesn in Hessen "O' zapft is!" - Oktoberfeste in Hessen

Auch die Seligenstädter werfen sich in diesem Jahr wieder in Tracht und Dirndl. Der Verein Schwesternhaus veranstaltet sein Oktoberfest am 26. und 27. September in der Heimatbundhalle. Einlass ab 18.00 Uhr. Karten gibt es bei der Metzgerei Becker.

Das Frankfurter Oktoberfest

Bis zum 11. Oktober fließt im Deutsche Bank Park in Frankfurt das Bier. Geplant sind etwa Partyabende und Frühschoppen. Abends geht es um 17.30 Uhr los, beim Frühschoppen schon um 10.30 Uhr. Tickets kosten 17 bis 50 Euro.

Oktoberfest in Kassel

Die Veranstalter setzen am und im Airport Kassel-Calden am Samstag, 3. Oktober, von 11.00 bis 18.00 Uhr auf Bierzelt-Atmosphäre. Oktoberfest und Genussmarkt gehen in die Neuauflage. Neben Musik, Essen und Kinderprogramm gilt eine Fahrzeugausstellung als Höhepunkt.

In der Waldgaststätte Herbsthäuschen herrscht am 3. Oktober ebenfalls Oktoberfest-Stimmung - mit Bier, Federweißem, Musik und passenden Speisen.

Oktoberfest in Herborn

Das Herborner Oktoberfest hat Ballermann-Größen wie Mickie Krause und Ikke Hüftgold verpflichtet. Auch Anna-Maria Zimmermann soll auftreten. Gefeiert wird von 9. bis 11. sowie am 16. und 17. Oktober; freitags und samstags immer ab 18.00 Uhr. Der Frühschoppen geht sonntags schon um 11.00 Uhr los. Tickets gibt es online für 29,90 Euro.

Hanauer Oktoberfest

Im Stadtteil Lamboy/Tümpelgarten verwandelt sich das Vereinsheim Sandelmühle am Samstag, 10. Oktober, quasi zur Wiesn. Der TSV 1860 Hanau veranstaltet hier sein Oktoberfest.

Das Limburger Oktoberfest

Limburg wird vom 15. bis 20. Oktober zum Volksfest-Schauplatz. Trachten, Festzelt und Blaskapelle holen die bayerische Stimmung nach Mittelhessen. Am Donnerstag öffnet das Fest um 18.00 Uhr, an anderen Tagen zwischen 11.00 und 15.00 Uhr. Der Eintritt kostet 15 bis 20 Euro.

Oktoberfest in Rüdesheim

In Rüdesheim ist Wiesn-Stimmung auf dem Rhein zu erleben: An Bord der MS Rhein Star darf am 16. und 17. Oktober bei Wellengang der Maßkrug nicht aus der Hand fallen. Start ist 19 Uhr, um 19.45 Uhr fährt das Schiff ab. Dann heißt es drei Stunden mit DJ, Bier und Live-Programm. Karten sind jeweils für 39,90 Euro erhältlich.

Oktoberfest in der Knallhütte

Im Baunataler Brauhaus Knallhütte wird es am Samstag, 17. Oktober, ab 18.00 Uhr bayerisch: mit Bier, Haxe, Hendl, Weißwurst und passender Musik. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Heiner Wiesn in Darmstadt

Klassische Oktoberfest-Attraktionen wie Bullriding und Wettnageln erwarten die Besucher in Darmstadt. Vom 23. Oktober bis 7. November wird auf dem Messplatz gefeiert. Musik liefert etwa das Hofbräu Regiment. Tickets kosten im Vorverkauf 47,50 Euro.