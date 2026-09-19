Wiesn 2026 Zweiter Wiesntag nach "Bilderbuchstart"

Hunderte Polizisten und Ordner

Etwa 600 Polizeibeamte und Hunderte Ordner sind rund um das Fest im Einsatz. Die Polizei sieht sich auch mit Blick auf die jüngsten Drohnen-Vorfälle gut vorbereitet. Es gebe dabei auch Unterstützung vom neuen Drohnenkompetenz- und -abwehrzentrum. Auch die Polizei hat längst Videokameras auf dem Gelände, rund 50 Kameras der Polizei leuchten so gut wie jeden Winkel des Fests aus. Geschulte Taschendiebfahnder sind unterwegs, um Gäste zu schützen - dennoch warnt die Polizei: Obacht im Gedränge auf Taschen und persönliche Gegenstände geben.