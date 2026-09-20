München (dpa/lby) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes ist auf dem Oktoberfest ein Mann leicht verletzt worden. Im Verlauf der Auseinandersetzung hob ein Sicherheitsmitarbeiter den 28 Jahre alten Wiesngast über seine Schulter und brachte ihn mit dem Kopf voran zu Boden. Dabei schlug der Mann mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein.