Das idyllisch am Waldrand gelegene Schwimmbad in Wiesenthal soll am Sonntag, 1. Juni, in die Saison starten. Das berichtete Rettungsschwimmer Nico Hollenbach der Redaktion. Seinen Angaben zufolge ist vieles neu im Bad. Unter anderem sei die Filteranlage komplett ausgetauscht worden. Und als besondere Veranstaltung ist in diesem Jahr ein Nachtbaden geplant.