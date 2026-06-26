Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hitzewelle hat Schäden auf der Autobahn 3 nahe Wiesbaden verursacht. Zwischen dem Mönchhofdreieck und dem Wiesbadener Kreuz dürfe in Richtung Köln bis auf weiteres maximal mit Tempo 80 gefahren werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Eine Reparatur sei erst bei niedrigeren Temperaturen möglich. Weitere Hitzeschäden auf Hessens Autobahnen, Bundes- und Landstraßen waren zunächst nicht bekannt.