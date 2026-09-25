Wiesbaden - Ungewöhnliche Gegenstände an zwei Strommasten in Wiesbaden haben einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Nachmittag entdeckte eine Streife der Wachpolizei die zunächst nicht näher einzuordnenden Objekte, wie die Polizei mitteilte. Nach eingehender Prüfung wurde rund vier Stunden später am Abend schließlich Entwarnung gegeben: Bei den verdächtig wirkenden Gegenständen handelte es sich um Brutkästen für Wanderfalken. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.