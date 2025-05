In der Bibel heiße es, die Sünden der Väter gingen bis ins dritte und vierte Geschlecht, so Haseloff. "Das bedeutet: Hundert Jahre nach dem Mauerfall wird dann vielleicht im Statistischen Jahrbuch die teilungsbedingte Trennung zwischen Ost und West nicht mehr sichtbar sein." Bisher belegten Statistiken weiterhin Unterschiede zwischen den beiden Gebieten, und zwar "in sämtlichen Bereichen", sagte Haseloff.