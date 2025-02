Wiederholungstäter: Junger Mann kann Fahren ohne Führerschein nicht lassen

Helmbrechts (dpa/lby) - Bereits zum fünften Mal hat die Polizei im Landkreis Hof einen jungen Mann ohne Führerschein hinter dem Steuer eines Autos erwischt. Die Beamten erkannten den 20-Jährigen, als sie ihm am Montag in einem Streifenwagen entgegenkamen, wie die Polizei mitteilte. Als sie ihn in Helmbrechts anhielten, habe seine 51-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz gesessen. Sie erhielt wie ihr Sohn eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, weil sie ihm die Fahrt gestattet habe.