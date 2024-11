Wiedereröffnung "Wie alles begann" - Geburtshaus von Otto Dix öffnet wieder

Pappe, Papier, Holzschnitte und Federzeichnungen

Zu sehen sind Werke von Dix mit dargestellten Waldwegen, Wiesen und Feldern seiner thüringischen Heimat, oft mit Ölfarben auf Pappe oder Papier. Dazu kommen Porträts in Form von Holzschnitten oder als Federzeichnung. "Er hat in seinen frühen Jahren seine unmittelbare Umgebung schon künstlerisch erfasst", erklärte Claudia Schönjahn, die die neue Ausstellung im Geburtshaus unter dem Motto "Wie alles begann" konzipierte. Die Geraer Kunstsammlung habe einen besonders reichen Fundus an Früh- und Jugendwerken des Malers ungefähr bis zum Jahr 1910. Dann verließ Otto Dix Gera und nahm ein Studium an der Kunstgewerbeschule in Dresden auf.