Es ist ein kleiner Lichtblick für alle Lesefreunde in Themar und Umgebung. Die Bibliothek im Themarer Rathaus öffnet wieder. Wie Bürgermeister Joachim Hanf mitteilt, gibt es zumindest eine befristete Lösung. Zunächst bis Ende September kann die Bibliothek jeden Donnerstag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Erster Öffnungstag ist der 25. Juni. Es können nur Medien entliehen und zurückgegeben werden. Leistungen, die zuvor von der Tourist-Info abgedeckt wurden, können nicht angeboten werden.