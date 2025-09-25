Die gute Nachricht zuerst: Es gibt ein Comeback für die Bowlingbahn im CCS. Am Freitag, 3. Oktober, werden ab 14 Uhr die Türen erstmals seit Anfang 2024 wieder geöffnet. „Es gab viele Gespräche“, erklärte Diana Schneider, Geschäftsführerin des CCS. Doch trotz intensiver Anstrengungen gab es bis dato keinen neuen Betreiber. Nun wurde eine geniale Lösung gefunden, die gleich mehrere Vorteile bietet. Ergeben hat sich diese mit der Schließung des Ottilienbades, dass bis 2027 saniert werden soll.