Immer mehr Einrichtungen machen in Ilmenau dicht. Viele fragten sich schon: Ist das Bravo-Restaurant das nächste Opfer? Zwei Monate lang waren die Türen in der Langewiesener Straße 19 geschlossen. Nun jedoch die gute Nachricht: Vor wenigen Tagen feierte das Restaurant seine Wiedereröffnung. Einiges hat sich verändert – eine neue kulinarische Richtung und neue Ausstattung sollen die Gäste begeistern. Für das langjährige Restaurant beginnt damit ein neues Kapitel.