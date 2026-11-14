Ein vertrauter Geschmack, lieb gewonnene Gerichte und ein Stück Meininger Gastronomiegeschichte, das verbinden viele mit dem indischen Restaurant „Bombay“. Allmählich kämpft sich Familie Bains nach der Schicksalsnacht vor zwei Jahren wieder zurück in ihren Alltag. Noch sind die Sanierungsarbeiten in der Anton-Ulrich-Straße nicht vollständig abgeschlossen, doch Familie Bains möchte nicht länger warten. Mit einem Abhol- und Lieferservice soll der Restaurantbetrieb zunächst in Teilen wieder aufgenommen werden. Für viele Stammgäste dürfte das eine erfreuliche Nachricht sein.