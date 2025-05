Etwa 18 000 Brillen werden jährlich in und um Meiningen verkauft. Die Hälfte davon durch ein Optikergeschäft in der Meininger Innenstadt: die Fielmann-Filiale in der Georgstraße. Die andere Hälfte teilen sich die weiteren 14 Optiker in der Region. So behauptet es das lokale Team zumindest selbst. Doch zuletzt sei die Filiale nicht mehr dem Kundenansturm gewachsen gewesen, erklärt Niederlassungsleiterin Kathleen Geiger. „Wir mussten umbauen und für einige Zeit in eine Ausweichfiliale umziehen“, blickt sie auf die vergangenen Monate zurück. Denn Ende Januar war Fielmann umgezogen. Gut drei Monate war das Optikergeschäft am Markt zu finden. „Es gab Kunden, die sich schwergetan haben, uns zu finden“, gab eine Mitarbeiterin zu. Doch das ist vorbei – denn die eigentliche Filiale ist nun wieder eröffnet.