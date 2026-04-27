Es war nur ein winzig kleiner Aufruf in „Freies Wort“ mit dem Wunsch nach Gemälden von Max Barnicol, der dazu führte, dass beim Galeristen Hans-Jürgen Gögel in Sonneberg so viele Aquarelle, Ölbilder und Zeichnungen eingegangen sind, dass mit diesen ein ganzer Ausstellungsraum gefüllt werden kann. Ein riesiger Erfolg, wie Iris Fleischhauer und Hans-Jürgen Gögel von der Galerie Notwehr in Sonneberg finden. Sie geben einen Einblick in das Leben und Schaffen von Max Barnicol: