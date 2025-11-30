Wiederbelebung: Notfall auf Autobahn sorgt für stundenlange Sperrung

Fürth (dpa/lby) - Einen glücklichen Ausgang hat ein medizinischer Notfall auf der Autobahn 73 bei Fürth genommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 48-Jähriger aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mehrfach in die Mittel- und Außenschutzplanke geprallt. Seine Ehefrau, die sich ebenso wie die gemeinsame Tochter ebenfalls im Auto befand, griff laut Polizei ins Lenkrad und versuchte, das Fahrzeug kontrolliert zum Stehen zu bringen. Durch den letzten Einschlag in die Leitplanke kam das Auto ins Schleudern, bevor es letztlich mitten auf der Autobahn liegenblieb.