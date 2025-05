Burghausen (dpa/lby) - Ein Kleinkind ist in Oberbayern in einen Swimmingpool gefallen und ertrunken. Es hatte zuvor mit mindestens einem anderen Kind auf einem Spielplatz in Burghausen (Landkreis Altötting) gespielt, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter stellte dann fest, dass ihr dreijähriger Sohn verschwunden war und alarmierte die Polizei.