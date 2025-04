Libanon-Zeder, Atlas-Zeder oder Türkische Tanne. Das klingt ziemlich exotisch ist es auch, räumt Sebastian Graf ein. Der stellvertretende Leiter des Forstamtes Sonneberg stellt den Mitgliedern der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hinterland-Weinberg am Freitagabend die neuesten Erkenntnisse zu Baumarten vor, die künftig vielleicht einmal die mittlerweile kahlen Waldflächen wiederbesiedeln könnten. Mitglieder der FBG waren im Ferienzentrum „Thüringer Wald“ bei Truckenthal zur Jahreshauptversammversammlung zusammen gekommen. Die FBG versteht sich als Dienstleister für Waldbesitzer von meist kleineren Flächen. Ging es in den vergangenen Jahren vor allem um die Bewältigung des Borkenkäferbefalls, darum wie möglichst kostengünstig dieser zu bewältigen ist und wie sich der Holzmarkt entwickelt. Freilich, das Thema Holzverkauf war diesmal eher ein Thema am Rand. „Es wird mehr darum gehen, wie wir den Wald wieder aufforsten“, betont FBG-Vorsitzender Hans-Jürgen Scheler.