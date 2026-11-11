Schönau am Königssee - Der pensionierte Rodel-Cheftrainer Norbert Loch ließ es sich nicht nehmen, seinen Enkel bei den ersten Fahrten im sanierten Eiskanal am Königssee zu betreuen. Nach fünf Jahren strahlt die älteste Kunsteisbahn der Welt wieder. Die Wiedereröffnung im Beisein von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterstreicht den Stellenwert. Der CSU-Politiker war nach der Zerstörung der Bahn im Juli 2021 im oberen Teil durch eine gewaltige Gerölllawine zusammen mit seinem CSU-Sportminister Joachim Herrmann einer der ersten Befürworter für die Sanierung.