"Wir erwarten in den nächsten Jahren die Bildung von ersten Brutpaaren, und die Hoffnung wächst, dass in absehbarer Zeit das erste Bartgeierküken seit über 140 Jahren in Bayern schlüpfen könnte", schilderte LBV-Projektleiter Toni Wegscheider. Er und sein Team werden die Jungtiere nun zunächst unauffällig mit Futter versorgen und permanent beobachten. Per Livestream aus der Auswilderungsnische und später per GPS-Tracker auf den Flügen können auch Bartgeier-Fans aus aller Welt deren Entwicklung verfolgen.