"Ich hoffe, sie kommt noch mal zurück, denn das wäre auch für das Turnen sehr gut, für die Zuschauer. Es wäre auch eine sehr positive Geschichte. Die Olympischen Spiele sind in Los Angeles. Aber sie darf nicht zu lange warten", sagt Bundestrainer Wiersma. Emma Malewski, die seit dem vorigen Jahr für die Clemson Universität in den USA turnt, hat Zweifel. "Ich glaube es tatsächlich nicht, dass sie noch einmal zurückkommt, auch wenn ich kürzlich ein Interview gehört habe, dass sie es vielleicht doch noch mal versuchen will. Warum nicht, wenn sie es mit ihrem Körper hinbekommt und verletzungsfrei ist", sagt die ehemalige Stufenbarren-Europameisterin.