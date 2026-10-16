Rotterdam - Das Social-Media-Portal "Planet of Gymnastics" jubelte euphorisch. "Sie ist zurück", lautete am 2. September der Post. Gemeint war aber nicht Turn-Weltstar Simone Biles, sondern ihre US-Landsfrau Jordan Chiles. Mit der 25-Jährigen haben vier der fünf Team-Olympiasiegerinnen von 2024 in Paris angekündigt, sich auf die Heim-Spiele 2028 in Los Angeles vorzubereiten. In einer Bild-Kombination versah das Portal Fotos von Chiles, Jade Carey, Sunisa Lee und Hezly Rivera mit einem weißen Häkchen auf grünem Grund - nur bei Biles prangte ein rotes Fragezeichen.