Dajana Eitberger hat im Rennrodel-Kanal Geschichte geschrieben. Eine Silbermedaille im Einzel 2018 in Pyeongchang, eine Silbermedaille im Doppelsitzer acht Jahre später in Cortina. „Das ist definitiv einer meiner schwersten Tage bisher“, meinte die Ilmenauerin nach dem nervenaufreibenden Rennen am ARD-Mikrofon. „Es ging schon beim Aufstehen los. Ich war heute sehr emotional, ich habe im Zehn-Minuten-Takt nur geheult.“