Es ist ein Szenario, das sich niemand vorstellen, geschweige denn erleben mag – ein Brand im Haus, in dem man lebt. Für die Bewohner eines Wohnblocks in der Suhler Würzburger Straße ist das bereits mehrfach bittere Realität geworden. Nachdem eine Brandserie in den Jahren 2021 und 2022 Mieter, den Vermieter, Feuerwehr und Polizei in Atem hält, wird 2022 ein 20-jähriger Mann nach intensiven Ermittlungen dingfest gemacht. Im Januar 2025 brennt es wieder. Diesmal steht ein Keller in Flammen.