Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dolmar-Salzbrücke setzt auch 2026 eine langjährige Tradition fort und veranstaltet Anfang Mai wieder die „Radtour um Dolmar und Werra“. Es ist die 32. Auflage der Tour, die einst in der VG Dolmar ins Leben gerufen wurde. Stattfinden wird die beliebte Freizeitveranstaltung am Sonntag, 3. Mai. Wie der VG-Vorsitzende Erik Beiersdorfer bestätigte, wird auch bei der diesjährigen Tour nach dem bewährten Muster verfahren. So wird es mehrere Strecken-Empfehlungen mit Längen zwischen etwa sieben und rund 60 Kilometern geben.