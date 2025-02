Die Erfolgsserie des VfB Suhl Lotto Thüringen hat ein Ende. Am Mittwochabend verlor die Mannschaft von Cheftrainer Laszlo Hollosy mit 0:3 (14:25, 18:25, 19:25) beim Dresdner SC. Im vierten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der bisherigen Saison – einmal im Pokal, dreimal in der Liga – fanden die Suhlerinnen in Spiel eins nach der Verletzung von Außenangreiferin Jette Kuipers zu fast keinem Zeitpunkt zu ihrem Spiel.