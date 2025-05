Das Thema Wolf ist dieser Tage in aller Munde – wie soll man mit dem Vierbeiner umgehen, der sich gerade auch in der Region um Ilmenau herumtreibt? Medienberichte und Erfahrungen von Nutztierhaltern, die Nachrichten über gerissene Tiere verbreiten, sorgen in der Bevölkerung für Unmut. Nun hat die Stadtratsfraktion der AfD eine Beschlussvorlage namens „Resolution zum Erlass gesetzlicher Verordnungen in Thüringen zur Einbeziehung der Tierart Wolf in das Jagdrecht“ eingebracht – die CDU/FDP-Fraktion ergänzte daraufhin mit einem Änderungsantrag „Schutzstatus für Wolf“. Letzterer wurde in der jüngsten Sitzung des Ilmenauer Umwelt- und Verkehrsausschusses behandelt. Die Vorlage der AfD wurde nicht gesondert thematisiert, da beide Schriften ähnlich sind. Oder, wie es im Ausschuss seitens der AfD Richtung CDU/FDP hieß: „Da habt ihr gut abgeschrieben!“