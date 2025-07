Solch einen Mäzen wünscht sich wohl jeder: Ein anonymer Spender hat die Finanzierung des Gehwegbaus hinter dem Spielplatz am Kulturhaus übernommen. 15 000 Euro hat er zur Verfügung gestellt – zweckgebunden. Die Firma A&S Kreativbau aus Kaltensundheim konnte so mit dem Pflastern der etwa 60 Meter beginnen – die kaputten Gehwegplatten sind damit passé. Sie stellten eine Sturzgefahr da und „es war auch immer landunter bei Regen“, sagt Ortsteilbürgermeister Adrian Schmuck, der von der Spendenaktion total überrascht wurde.