Ladendiebstahl lohnt sich nicht. Jedenfalls nicht in Suhl. Hier sind die Ladendetektive sehr aktiv am Wirken. Wohl deshalb wurden im vergangenen Jahr knapp 600 Anzeigen wegen Ladendiebstahls, also rund 150 mehr als im Vorjahr, aufgenommen. Pech für die Langfinger. Denn die Polizei kann eine Aufklärungsrat von 90 Prozent melden. Übrigens haben drei Viertel der Täter einen nichtdeutschen Hintergrund. Dies erklärte René Schunk, Leiter des Inspektionsdienstes der Suhler Polizei, zur Hauptausschusssitzung am vergangenen Mittwoch. Dort wollte man von ihm wissen, wie es um die Sicherheit in Suhl bestellt sei.