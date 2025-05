Im Ilm-Kreis gibt es 185 Sportvereine mit rund 19 000 Mitgliedern. Ist das Angebot an Turnhallen, Sportplätzen und anderen Sportanlagen für sie und für den Schulsport ausreichend? Mit dieser Frage beschäftigt sich gerade die 4. Fortschreibung des Sportstätten-Rahmenleitplanes, die in den kommenden Monaten im Kreistag und seinen Ausschüssen diskutiert werden soll. Neben dem Trend zum Sporttreiben im Verein, wo sich vor allem bei Kindern steigende Zahlen zeigten, seien die Sportbedürfnisse differenzierter geworden, heißt es im Plan. So sei vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Sporttreiben außerhalb fester Strukturen gefragt. Bei Erwachsenen rücke zudem das Thema Gesundheitsvorsorge stärker in den Mittelpunkt.