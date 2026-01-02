Der zweite Tag des neuen Jahres ist gerade angebrochen. Punkt 6.30 Uhr ist Yvonne Schiering schon mit einem Fahrzeug des Eigenbetrieb der Stadt Suhl unterwegs. Normalerweise ist sie für die Ordnung auf den Werstoffplätzen zuständig. Doch an diesem Morgen hat es geschneit. Der Chef des Winterdienstes hat sie kurzfristig angerufen und gefragt, ob sie beim Schneeräumen in der Innenstadt mit helfen kann. Konkret betrifft das zuallererst die Treppen am Platz der Einheit.