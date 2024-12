Wie in Australien: Thüringer Bildungsminister für Social-Media-Mindestalter

Erfurt (dpa/th) - Thüringens neuer Bildungsminister Christian Tischner (CDU) kann einem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wie in Australien etwas abgewinnen. "Ich finde das gut", sagte Tischner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Aus seiner Sicht wäre das ein gutes Thema für die Kultusministerkonferenz. Es gebe Mobbing in sozialen Netzwerken und die psychischen Auswirkungen seien für Kinder und Jugendliche groß, Kontrolle dagegen sei schwierig, sagte Tischner. "Anstand und Respekt werden leider nicht so sehr gepflegt in sozialen Medien."