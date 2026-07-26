Manchmal findet man ganz eigene kleine Welten mitten in der großen weiten Welt. So geschehen dieser Tage am Bergsee in Ratscher. Dort kann man dieses Phänomen jedes Jahr aufs Neue erleben. Sobald die ersten Akkorde über das Wasser hallen, Klappstühle und Zelte aufgestellt werden und Cowboyhüte die Nachmittagssonne einfangen, scheint Südthüringen für einen Moment ein Stück näher an den amerikanischen Süden zu rücken. Dann entsteht hier eine neue Welt.