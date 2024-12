6.000 Jahre Geschichte

"Wir rekonstruieren die Geschichte dieser antiken Stadt, über all das, was wir auf dem Berg finden." Die Forschungsarbeiten liefen seit 21 Jahren. Kahl ist von Anfang an dabei. Es gehe um 6.000 Jahre Geschichte, von 4.000 vor Christus bis heute. Die Stadt selbst sei komplett überbaut worden und für die Forschung unzugänglich. Deshalb werde der Berg in Assiut, wo in den 90er Jahren Terroranschläge verübt wurden, erforscht. Er diente nicht nur als Friedhof für Menschen, sondern auch als Bestattungsplatz für Tiere, war Ausflugsziel und Standort von Klöstern. Heute ist er Militärgebiet. "Wir arbeiten also sieben Tage in der Woche, 24 Stunden unter Polizeischutz." Auf dem Berg seien Soldaten stationiert.