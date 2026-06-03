Wie geht es weiter mit der Ilmenauer Innenstadtförderrichtlinie? Mit ihr sollen seit Jahren Veranstaltungen von ehrenamtlichen Vereinen und Akteuren in der Ilmenauer Innenstadt bezuschusst werden, um die Attraktivität von Fußgängerzone und City zu steigern. Fördermittel können halbjährlich beantragt werden, Zuschüsse sind in Höhe von bis zu 50 Prozent möglich – etwa für Mietkosten oder Künstlerhonorare.