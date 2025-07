Der Laila Peak ist ein 6069 Meter hoher Berg in den Masherbrum-Bergen, einer Kette des Karakorum. Die formvollendete Pyramide des Laila Peak zählt zu den schönsten Bergen Asiens. Der Laila Peak liegt im Norden des Gondogoro-Gletschers in der Nähe des Zeltplatzes Xhuspang. Die Erstbesteigung gelang Mitgliedern einer japanischen Expedition am 9. August 1975.