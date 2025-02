In den sozialen Medien hatte es deutschlandweit Diskussionen darüber gegeben, was wohl am Himmel am Mittwoch gegen 4.45 Uhr zu sehen war. Manche gingen sogar so weit, dass Außerirdische mit ihren UFOs die Weltherrschaft an sich gerissen hätten. Sorgen, dass unbekannte Mächte nun die Kontrolle übernommen haben, sind jedoch unbegründet. Es handelt sich – wie ein Sprecher des Weltraumkommandos der Bundeswehr im nordrhein-westfälischen Uedem mitteilte – um einen unkontrollierten Wiedereintritt eines Teils einer Falcon-9-Rakete in die Atmosphäre. Es gebe keine Erkenntnisse, dass Trümmerteile auf Deutschland gefallen sein könnten, sagte der Sprecher. Wenig später bestätigte auch SpaceX-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk, dass eine Falcon 9 um 0.21 Uhr deutscher Zeit 23 Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn brachte. Bei der Falcon 9 wird die erste Raketenstufe – der sogenannte Booster – wieder gelandet. Die zweite Raketenstufe verglüht entsprechend in der Atmosphäre.