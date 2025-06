Das letzte Wort dazu, wer nun als ehrenamtlicher Richter am Meininger Verwaltungsgericht mitmischen darf, bleibt einem Wahlausschuss am Verwaltungsgericht in der Theaterstadt vorbehalten. Lediglich eine Vorschlagsliste mit einer ausreichenden Zahl an Kandidaten in Form zu bringen, das ist im Vorfeld vom Sonneberger Kreistag erbeten.