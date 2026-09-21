Es sind zwar keine 144 Jahre, wie bei der Kathedrale Sagrada Familia in Barcelona. Aber auch an der Schmiedefelder Kirche wird bereits seit mehr als einem Jahrzehnt gewerkelt. „2014, also vor zwölf Jahren, starteten die Planungen der umfangreichen Sanierungsarbeiten“, sagt Architekt Bernd Palme bei der Feier zur Fast-Fertigstellung des Gotteshauses am Freitagnachmittag. In dieser Zeit wechselten die zuständigen Kirchenbaureferenten vier Mal. „Manchmal habe ich selbst den Überblick verloren, wer gerade zuständig war“, gesteht er lächelnd. Auch vier Pfarrer kamen und gingen in dieser Zeit.