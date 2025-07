Der große Saal des Kulturhauses in Vachdorf war am Dienstagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Die geplanten, teilweise im Genehmigungsverfahren befindlichen und zudem genehmigten Windräder, mittlerweile sind es 15, ein vorgesehenes Umspannwerk auf der touristischen Aussichtsplattform des Vachdorfer Krayenbergs sowie Solarparks und Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen in Leutersdorf, Belrieth, Henfstädt und Jüchsen, bewegen die Menschen. Die Bürgerinitiative (BI) „Mit Vernunft in die Zukunft“ hatte eingeladen, mit dabei auch der Bürgermeister des Ortes. Die Versammlung zog nicht nur Einwohner aus Vachdorf an, sondern auch aus umliegenden Orten wie Belrieth, Leutersdorf, Neubrunn, Jüchsen und Henfstädt. Sogar Bürger aus Meiningen, Hildburghausen, Schleusingen, Großbreitenbach und dem Ilm-Kreis waren gekommen, ebenso Vertreter anderer Bürgerinitiativen, die sich inzwischen landesweit vernetzen.