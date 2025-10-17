Autozulieferer in Thüringen machen dicht, im Landeshaushalt wird ein Milliardenloch mit neuen Schulden gestopft, bundesweit steckt die Wirtschaft auf dem Stand von 2019 fest: Vor diesem Hintergrund schwillt die Kritik an einer neuen Sozialleistung in Thüringen an. Es geht um das beitragsfreie Kita-Jahr. Für die beiden letzten Jahre vor der Schule müssen Eltern schon jetzt keine Beiträge zahlen. Geht es nach der Brombeere, wird ab 2027 auch das dritte Jahr vor der Schule beitragsfrei sein.