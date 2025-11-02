Widerstand bei Festnahme: Mann soll 21-Jährigem vor Disco ins Gesicht geschossen haben

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann soll einem 21-Jährigen vor einer Diskothek in Nürnberg mit einer Reizgaspistole ins Gesicht geschossen und ihn sowie vier umstehende Menschen mit dem Gas verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der 22-Jährige zunächst und wurde später zu Hause vorläufig festgenommen. Die beiden Männer hatten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Diskothek gestritten. In der Folge soll der 21-Jährige ersten Erkenntnissen nach versucht haben, den 22-Jährigen zu schlagen. Dieser habe ausweichen können und soll seinem Kontrahenten anschließend ins Gesicht geschossen haben.