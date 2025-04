Widerständler und Theologe "Gekapert" - Experten kritisieren Vereinnahmung Bonhoeffers

Bonhoeffers USA-Aufenthalt

Der Chef der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in der Oberpfalz, Jörg Skriebeleit, sagte: "In den USA wurde Bonhoeffer, vor allem durch die Biografie von Eric Metaxas, zugerichtet und umgedeutet als Opponent gegen das Böse." Und das Böse sei aus evangelikaler Sicht eine liberale Politik, was unter "Wokeness" zusammengefasst werde. Auch Bonhoeffers USA-Aufenthalt passe nicht in dieses verzerrte Bild: Er sei damals zum Beispiel in Harlem gewesen, habe sich bewusst mit Persons of color und deren Situation beschäftigt.