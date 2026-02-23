Jana Hensel ist derzeit omnipräsent. Ihr neues Buch belegt Spitzenplätze in den Bestsellerlisten, und in den Leitmedien – vom Fernsehen bis zu den reichweitenstärksten Zeitungen – wird ihre Kernthese intensiv diskutiert. Die Autorin, die einst mit „Zonenkinder“ ihr erstes vielbeachtetes Sachbuch vorlegte, stellt darin die markante Auffassung zur Debatte, dass sich viele Menschen im Osten der Republik von der demokratischen Praxis verabschiedet hätten.