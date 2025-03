Die gesellige Frauenrunde im Vereinshaus anlässlich des Internationalen Frauentages ist mittlerweile zu einer sehr schönen Tradition geworden. Ortsteilbürgermeister Steffen Ludwig und auch die Vereinshaus-Vereinsvorsitzende Bettina Fähnrich freuten sich über den voll besetzten Saal mit all den festlich geschmückten Tischen. „Ich bin begeistert, was unsere Frauen heute wieder bewerkstelligt haben, um allen Gästen aus Wichtshausen und auch aus den Nachbargemeinden ein paar schöne gemeinsame Stunden zu bereiten“, so Ortsteilbürgermeister Steffen Ludwig.