Entscheidend für die Entwicklung des ambulanten Hospizdienstes ist, dass er von einem breiten ehrenamtlichen Engagement getragen wird. Nur so können eine ausreichende Versorgungsstruktur und ein tragfähiges Netz für die Begleitung Schwerkranker, Sterbender und Trauernder gewährleistet werden. Darum setzt das Sozialwerk Meiningen stetig auf die qualifizierte Ausbildung neuer ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Erst kürzlich ist ein weiterer Vorbereitungskurs zur Sterbebegleitung, welcher 100 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis umfasst, im Rhön-Büro in Kaltensundheim zu Ende gegangen. Den acht neuen ehrenamtlichen Hospizbegleitern wurden nun im Rahmen einer feierlichen Festveranstaltung ihre Zertifikate überreicht.