Trotzdem - der Tag ist für die evangelische Kirche auch heute noch von großer Bedeutung. An diesem Tag finden in den meisten Gemeinden Gottesdienste statt. Ein offizieller Feiertag freilich ist der Buß- und Bettag an diesem Mittwoch (20. November) schon seit langem nicht mehr, er fiel vor drei Jahrzehnten der Finanzierung der Pflegeversicherung zum Opfer. Nur noch in Sachsen ist am Mittwoch ein gesetzlicher Feiertag.