Wichtiger Bestandteil für Bier: Deutlich mehr Hopfen geerntet

Den Hopfen-Anbauern macht zu schaffen, dass immer weniger Bier getrunken wird. Bier besteht in der Regel aus Wasser, Malz, Hefe – und Hopfen. Eine Hopfenpflanze reicht für 400 bis 1.000 Liter Bier, er ist wichtig für die lange Haltbarkeit des Getränks. Das weltweit größte Hopfen-Anbaugebiet liegt im bayerischen Hallertau zwischen München, Ingolstadt und Landshut. Die diesjährige Hopfenernte könnte Ende August beginnen. Nur ein Prozent der Hopfenernte wird für Arzneimittel verwendet, der Rest für Bier.