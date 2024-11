Wichtige Umfrage: Meininger Radler schwächeln bei Klimatest

Die Radfahrer in Meiningen schwächeln ein wenig, könnte man denken. Aber nicht, was das Treten in die Pedalen in ihrer Heimatstadt angeht, vielmehr bei ihrem Engagement beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Deutschland (ADFC). Das macht Frank Möller als Vorsitzender des Meininger Fahrradbeirates deutlich, der sich auch im ADFC engagiert. Entgegen der zunehmenden Anzahl von Fahrradfahrern sowohl als Alltagsradler als auch als Touristen haben bisher im Vergleich zum letzten Fahrradklimatest von 2022 dieses Jahr nahezu nur die Hälfte an dieser anonymen Online-Befragung des ADFC teilgenommen.