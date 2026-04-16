Bis zum 21. Mai ist das Schadstoffmobil im gesamten Landkreis Schmalkalden-Meiningen unterwegs und ermöglicht den Bürgern die fachgerechte Entsorgung von schädlichen Substanzen aus privaten Haushalten, heißt es aus dem Landratsamt. Darüber hinaus werden zusätzliche Annahmetermine an Wertstoffhöfen in Meiningen, Schmalkalden, Zella-Mehlis und Kaltennordheim angeboten. Das Schadstoffmobil steht dort an folgenden Tagen zur Verfügung: 12., 20. und 26. Juni sowie am 3. Juli.