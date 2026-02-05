Was die reine Papierform betrifft, so treten die Suhlerinnen, die sich noch immer auf Tabellenplatz zwei halten, beim aktuellen Fünften als Favoritinnen an. Doch Vorsicht ist angebracht. Die Westfälinnen von Cheftrainer Matthias Pack und Sportdirektor Ralph Bergmann, dem ehemaligen Nationalspieler, konnten am vergangenen Wochenende das prestigeträchtige NRW-Duell bei den Ladies in Black Aachen mit 3:0 überraschend klar gewinnen. Der USC überzeugte vor allem mit hoher Konzentration, einem durchweg gut postierten Block und großer Moral. Letzteres vor allem im dritten Satz, als die Aachenerinnen versuchten, das Spiel noch einmal an sich zu reißen, Münster aber erneut die besseren Antworten hatte.