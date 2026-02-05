 
  VfB Suhl: schwere Aufgabe in Münster

Wichtige Saisonphase VfB Suhl: schwere Aufgabe in Münster

Die Volleyball-Bundesliga hat den VfB Suhl wieder. Am Samstag tritt der Tabellenzweite zum Auswärtsspiel in Westfalen an.

Wichtige Saisonphase: VfB Suhl: schwere Aufgabe in Münster
1
Jubelt der Tabellenzweite auch beim USC Münster? Foto: Bastian Frank

Nach einem spielfreien Wochenende steigen die Bundesliga-Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen am Samstag wieder ins Spielgeschehen ein. Gegner am Samstag ist ab 19.30 Uhr der USC Münster, der in seiner Halle am Berg Fidel die Mannschaft von Suhls Cheftrainer Laszlo Hollosy empfängt.

Was die reine Papierform betrifft, so treten die Suhlerinnen, die sich noch immer auf Tabellenplatz zwei halten, beim aktuellen Fünften als Favoritinnen an. Doch Vorsicht ist angebracht. Die Westfälinnen von Cheftrainer Matthias Pack und Sportdirektor Ralph Bergmann, dem ehemaligen Nationalspieler, konnten am vergangenen Wochenende das prestigeträchtige NRW-Duell bei den Ladies in Black Aachen mit 3:0 überraschend klar gewinnen. Der USC überzeugte vor allem mit hoher Konzentration, einem durchweg gut postierten Block und großer Moral. Letzteres vor allem im dritten Satz, als die Aachenerinnen versuchten, das Spiel noch einmal an sich zu reißen, Münster aber erneut die besseren Antworten hatte.

Im Schnelldurchlauf festigt der VfB Suhl den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga. Und: Warum es trotz Niederlage Sprechgesänge für den Gegner gibt.

„Drei Punkte zu holen wird schwer“, sagte Suhls Teammanager Jens Haferkorn vor der Auswärtsreise. Nachdem das VfB-Team ein paar freie Tage genießen konnte, hat es der Trainingsalltag seit Montag wieder. Da muss auch die Vorbereitung auf das Pokalfinale am 28. Februar gegen Stuttgart momentan noch zurückstehen. Haferkorn: „Die Liga ist genauso wichtig.“ Vor allem da schwer einzuschätzen ist, wie sich die Tabellenverhältnisse vor den Playoffs noch verschieben werden und welche Ausgangsposition vor der entscheidenden Saisonphase am erstrebenswertesten ist. Bliebe es beim aktuellen Ranking, würde der VfB Suhl auf den siebtplatzierten VC Wiesbaden treffen. Der trennte sich nach drei Niederlagen in Folge von seinem Trainer Tigin Yaglioglu.