„Drei Punkte zu holen wird schwer“, sagte Suhls Teammanager Jens Haferkorn vor der Auswärtsreise. Nachdem das VfB-Team ein paar freie Tage genießen konnte, hat es der Trainingsalltag seit Montag wieder. Da muss auch die Vorbereitung auf das Pokalfinale am 28. Februar gegen Stuttgart momentan noch zurückstehen. Haferkorn: „Die Liga ist genauso wichtig.“ Vor allem da schwer einzuschätzen ist, wie sich die Tabellenverhältnisse vor den Playoffs noch verschieben werden und welche Ausgangsposition vor der entscheidenden Saisonphase am erstrebenswertesten ist. Bliebe es beim aktuellen Ranking, würde der VfB Suhl auf den siebtplatzierten VC Wiesbaden treffen. Der trennte sich nach drei Niederlagen in Folge von seinem Trainer Tigin Yaglioglu.